Более 30 горшков с кустами марихуаны изъяли у жителя Дзержинска

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Дзержинска, который подозревается в причастности к сбыту запрещенных веществ. Об этом сайту «Время Н» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Стражи порядка провели обыск в квартире подозреваемого на улице Гайдара. В результате силовики изъяли 37 горшков с кустами марихуаны и оборудование для сбыта. Масса наркотика составила 193 грамма.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.