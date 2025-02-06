Более 30 горшков с кустами марихуаны изъяли у жителя Дзержинска

Сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Дзержинска, который подозревается в причастности к сбыту запрещенных веществ. Об этом сайту «Время Н» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Стражи порядка провели обыск в квартире подозреваемого на улице Гайдара. В результате силовики изъяли 37 горшков с кустами марихуаны и оборудование для сбыта. Масса наркотика составила 193 грамма.
Против задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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