Росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в краже телевизора в Воскресенске

В Воскресенске задержали рецидивиста, подозреваемого в краже телевизора стоимостью более 25 тысяч рублей. Мужчина похитил технику у доверчивого соседа, сообщили в пресс-службе подмосковной Росгвардии.

Случай произошел в конце сентября у подъезда многоэтажки на улице Дзержинского. Местный житель попросил своего соседа присмотреть за телевизором, пока сам будет отсутствовать.

Злоумышленник решил воспользоваться доверчивостью своего знакомого. Он забрал и продал технику, а вырученные деньги потратил.

Обнаружив пропажу, владелец телевизора сообщил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний гражданин, ранее судимый за кражу и грабеж.

По факту произошедшего проводится проверка.