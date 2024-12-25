Полиция Ижевска задержала организатора игорного бизнеса

В Ижевске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По данным правоохранительных органов, мужчина купил терминалы с азартными играми и разместил их в небольших торговых точках и барах. В ходе обысков сотрудники изъяли шесть таких терминалов, комплектующие к ним и деньги.

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, автоматы задержанного работали в помещениях на улицах Союзной, 9 Января, Воткинском шоссе, в селе Октябрьский и на Можгинском тракте.