Полиция Ижевска задержала организатора игорного бизнеса

В Ижевске задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
По данным правоохранительных органов, мужчина купил терминалы с азартными играми и разместил их в небольших торговых точках и барах. В ходе обысков сотрудники изъяли шесть таких терминалов, комплектующие к ним и деньги.
Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, автоматы задержанного работали в помещениях на улицах Союзной, 9 Января, Воткинском шоссе, в селе Октябрьский и на Можгинском тракте.
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