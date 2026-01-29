Более 20 мигрантов-нелегалов поймали в Электростали

Сотрудники полиции в Элекетростали при поддержке Росгвардии выявили 23 нелегальных мигранта во время рейда по складским и производственным помещениям. Об этом сообщили в управлении МВД по Московской области .

Правоохранители также проверили территорию железнодорожной станции Фрязево. К административной ответственности по итогу привлекли 23 иностранца, на них наложили штраф по пять тысяч рублей с принудительным выдворением с территории страны.

«В ходе проверки полицейские задержали 27-летнего жителя одной из стран Средней Азии, объявленного в межгосударственный розыск за совершение преступления на родине. Решается вопрос об экстрадиции», — подчеркнула официальный представитель ГУ МВД по Подмосковью Татьяна Петрова.

Сейчас полиция устанавливает личности организаторов незаконной трудовой деятельности.

Ранее в Госдуме придумали, как выдворять мигрантов из России за их счет.