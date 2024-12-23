Более 20 кг наркотиков спрятали в упаковки с кормом для котят в Чехове

Shot: курьер из Чехова привез более 20 кг наркотиков под видом корма для котят

Водитель грузовика провез из Чехова в Тулу более 20 килограммов наркотиков в упаковке из-под корма для котят. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Запрещенные вещества находились в жестяных банках с этикеткой популярного корма для животных. Экспертиза показала, что порошок содержит мефедрон, общая масса наркотика составила 21 килограмм.

Получателя «корма для котят» задержали. На допросе мужчина признался, что планировал сбыть наркотики.

Ранее полиция задержала петербуржца, который собирался заниматься наркоторговлей. Он делал тайники с запрещенными веществами, но его поймали с поличным в Приморском районе.

При себе мужчина имел 2,5 грамма синтетического наркотика. До ареста преступник успел сделать четыре «закладки» в жилых домах на Богатырском и Коломяжском проспектах. Суд приговорил наркодилера к 11 годам тюрьмы.