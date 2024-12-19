Жителю Петербурга назначили тюремный срок за попытку продажи наркотиков

Молодому человеку из Петербурга назначили тюремный срок за попытку организовать незаконную продажу наркотиков. Об этом Piter.TV сообщила прокуратура Приморского района.

Суд установил, что обвиняемый собирался заниматься продажей наркотических веществ, размещая их в тайниках. Его задержали 4 июня 2024 года у дома на Богатырском проспекте, но преступный замысел не был завершен до конца. Во время ареста у молодого человека обнаружили и изъяли наркотическое вещество синтетической природы весом около 2,5 грамма.

До ареста он успел создать четыре тайника с наркотическими средствами в жилых домах на Богатырском и Коломяжском проспектах, которые впоследствии были изъяты.

Осужденному назначили 11 лет заключения в исправительной колонии.