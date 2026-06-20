Более 20 человек получили сроки за организацию покушения на руководство РКН

За планирование покушения на руководителей Роскомнадзора к уголовной ответственности привлекли более 20 человек. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Органы безопасности привлекли к уголовной ответственности более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора», — заявили в ведомстве.

В конце апреля ФСБ задержала в московском регионе двух местных жителей, которые провели так называемые акции устрашения по местам жительства четырех руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники использовали вымоченные в бутафорской крови молотки.

Ранее 20 июня ведомство сообщило о задержании жителя Московской области за акции устрашения против военных по поручению кураторов на Украине. Следователи ведут дело по статье о хулиганстве, но также рассматривают и применение статьи «Государственная измена».