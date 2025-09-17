Более 11 миллионов рублей: какие сувениры из «Черного дельфина» покупают туристы

Магазин при «Черном дельфине» продал товаров на 11,4 млн рублей с начала года

Магазин «Дельфин» в Соль-Илецке, расположенный при исправительной колонии №6, стал популярной точкой притяжения — с начала года в нем реализовали продукции на 11,4 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСИН по Оренбургской области.

В магазине продают товары собственного производства: швейные изделия, продукты дерево- и металлообработки, сувениры, а также продукты питания. Все это сделано руками заключенных, отбывающих наказание в «Черном дельфине».

Чаще всего туристы покупают фигурки из хлебного мякиша, в том числе шахматные.

Среди заключенных в колонии — казанский убийца Ильназ Галявиев, педофил Олег Рыльков, террористы Олег Костарев и Салаудин Тимирбулатов и многие другие.