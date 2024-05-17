Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе | 360°

Криминал 17 мая 2024, 02:55 Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе Бойцы ЧВК «ЕНОТ» могут получить 17 лет строго режима за участие в ОПГ Freepik

Читать 360 в

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу экс-сотрудника регионального УФСБ Александра Мрищука и его вероятных сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Алексея Коновалова, Ивана Коваленко, Олега Очеретного и Михаила Максимова. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По мнению следователей, бойцы ЧВК совершали разбои и нападения под шефством Мрищука. Среди потерпевших оказались бизнесмены, которых правоохранительные органы подозревали в махинациях с поставками товаров из-за рубежа.

Реклама

Обвинение запросило для предполагаемых исполнителей преступных приказов офицера от 12 до 17 лет колонии строгого режима, и потребовало взыскать крупные штрафы. Приговор огласят 4 июня.

При этом адвокаты настаивают, что жертвы нападений оклеветали бойцов ЧВК и Мрищука, чтобы избежать ответственности.

Журналисты отметили, что основателя ЧВК «ЕНОТ» Романа Теленкевича в ходе разбирательства осудили одним из первых, он получил 13 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что начального Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово». Его арестовали по подозрению в получении взятки.