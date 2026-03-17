Бойца ММА отправили на исправительные работы за осквернение памятника

Дорогомиловский районный суд приговорил бойца ММА Заура Исмаилова к полутора годам исправительных работ, от которых 10% зарплаты будет удерживаться в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе судов Москвы.

В декабре прошлого года Исмаилов выложил в соцсетях видео, где он спаррингует с фигурами памятника ветеранам МЧС. После этого его задержали. Боец полностью признал вину и раскаялся.

Ранее власти Санкт-Петербурга потребовали у одного из цветочных магазинов в центре города убрать гирлянды из баранок — один из жителей города пожаловался, что такое украшение оскорбляет блокадников. Руководство магазина заявило, что не вкладывало подобный смысл, но все-таки сняло декор.