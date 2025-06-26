Бойца ММА осудили на 28 лет за убийство инспектора МАДИ в «Зарядье»

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил 30-летнего бойца ММА Ламберда Ахьядова* к 28 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

В прокуратуре напомнили, что 31 декабря 2022 года Ахьядов совершил публичное убийство главного инспектора межокружного территориального управления Московской административной дорожной инспекции.

По данным следствия, Ахьядова завербовали в Турции, он присягнул на верность ИГ**.

«Первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме, а остальную часть наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в надзорном ведомстве, уточнив, что приговор в законную силу не вступил.

В конце 2024 года завершилось расследование дела об убийстве сотрудника МАДИ в Зарядье.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.