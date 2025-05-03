Бойца из ЛНР заподозрили в жестоком убийстве сослуживцев

Военнослужащего из ЛНР задержали по подозрению в убийстве сослуживцев, отказавшихся выполнять приказ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации канала, ЧП произошло в конце июля 2024 года в пункте временной дислокации в ДНР. Военнослужащий Владимир повздорил с тремя сослуживцами, которые отказались выполнять приказ — доставить продукты на передовую.

Военный решил проучить подчиненных — он запер их в металлической клетке, которую в армии называют «курятник», а потом бросил туда боевую гранату, вытащив из нее чеку. В результате взрыва все трое получили серьезные осколочные ранения. Один из военнослужащих погиб на месте, двое других скончались позднее.

Военные следователи 25 апреля возбудили уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Военного задержали.

Военный суд ранее вынес приговор генерал-майору Ивану Попову по делу о мошенничестве. Кроме назначенного пятилетнего срока, суд взыскал с Попова штраф в 800 тысяч рублей, а также лишил воинского звания.