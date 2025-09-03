«Боится выйти на улицу». Появились подробности ограбления школьника в Новосибирске

В Новосибирске задержали мужчину, вырвавшего у школьника сумку с деньгами. Мужчину отправили под суд. Видео с заседания оказалось в распоряжении 360.ru.

Злоумышленник признался, отвечая на вопросы журналистов, что деньги потратил на себя. При этом он заверил, что с ребенком общался накануне.

Однако у мальчика после встречи с бандитом психологическая травма. Об этом 360.ru рассказала его мать Анастасия.

«Он боится выйти на улицу. В школу я его провожаю, забираю со школы тоже сама. Он боится находиться в любых местах, кроме дома», — пояснила мать.

По словам Анастасии, деньги в сумку мальчику положил его дядя. Начинался сильный дождь, поэтому он убрал купюры, чтобы они не намокли. Мальчик и дядя поспорили, кто быстрее доберется до дома.

«И он побежал по одной стороне, а его дядя пошел по другой стороне. И вот тогда-то вот как бы на А. и напали там, не доходя дома совсем немного — пять минут, наверное», — добавила она.