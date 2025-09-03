«Боится выйти на улицу». Появились подробности ограбления школьника в Новосибирске
Новосибирца, отнявшего у школьника сумку с миллионом рублей, отправили под суд
В Новосибирске задержали мужчину, вырвавшего у школьника сумку с деньгами. Мужчину отправили под суд. Видео с заседания оказалось в распоряжении 360.ru.
Злоумышленник признался, отвечая на вопросы журналистов, что деньги потратил на себя. При этом он заверил, что с ребенком общался накануне.
Однако у мальчика после встречи с бандитом психологическая травма. Об этом 360.ru рассказала его мать Анастасия.
«Он боится выйти на улицу. В школу я его провожаю, забираю со школы тоже сама. Он боится находиться в любых местах, кроме дома», — пояснила мать.
По словам Анастасии, деньги в сумку мальчику положил его дядя. Начинался сильный дождь, поэтому он убрал купюры, чтобы они не намокли. Мальчик и дядя поспорили, кто быстрее доберется до дома.
«И он побежал по одной стороне, а его дядя пошел по другой стороне. И вот тогда-то вот как бы на А. и напали там, не доходя дома совсем немного — пять минут, наверное», — добавила она.
Женщина уверена, что злоумышленник следил за ее сыном и дядей от банкомата, где они снимали деньги.
«Он прям с банкомата за ними следил, потому что откуда знал, что у ребенка вообще такая сумма денег находится в сумке? Он шел домой с продуктами вообще. И видно на камере, с какой стороны около банкомата стоит парень, который за всем этим наблюдал. Потом этот же парень оказался в „Мария-Ра“, где дядя положил А. в сумку деньги», — сказала она.
Анастасия призналась, что очень испугалась за сына.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что в отдел полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по Новосибирску поступило сообщение: у дома на улице Татьяны Снежиной напали на несовершеннолетнего и похитили у него более миллиона рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Новосибирска, ранее неоднократно судимый.