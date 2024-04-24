Силовики нашли в КЧР автомобиль подозреваемых в стрельбе по полицейским | 360°

Важное

24 апреля 2024, 14:17

Силовики нашли в КЧР автомобиль подозреваемых в стрельбе по полицейским

СК: найден автомобиль подозреваемых в стрельбе по полицейским в КЧР

Читать 360 в

Силовики в рамках расследования уголовного дела о стрельбе по полицейским в Карачаево-Черкесии обнаружили автомобиль объявленных в розыск подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета России.

«По подозрению в совершении данного преступления в федеральный розыск объявлены пятеро местных жителей, которые скрываются от органов предварительного следствия», — уточнили в ведомстве.

Реклама

По данным СК, 22 апреля пятеро мужчин совершили вооруженное нападение на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». Двое полицейских, получивших ранения, скончались, третий пострадавший силовик попал в больницу.

Следователи установили, что с места преступления фигуранты уголовного дела скрылись на автомобиле. Позднее транспортное средство нашли. Правоохранители назначили проведение необходимых экспертиз, расследование продолжается.

Ранее СК назвал имена подозреваемых в стрельбе по полицейским.

Уголовное дело

Стрельба

Следственный комитет России

Реклама

Реклама