Силовики нашли в КЧР автомобиль подозреваемых в стрельбе по полицейским | 360°

Важное 24 апреля 2024, 14:17 Силовики нашли в КЧР автомобиль подозреваемых в стрельбе по полицейским СК: найден автомобиль подозреваемых в стрельбе по полицейским в КЧР РИА «Новости»

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Силовики в рамках расследования уголовного дела о стрельбе по полицейским в Карачаево-Черкесии обнаружили автомобиль объявленных в розыск подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета России.

«По подозрению в совершении данного преступления в федеральный розыск объявлены пятеро местных жителей, которые скрываются от органов предварительного следствия», — уточнили в ведомстве.

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По данным СК, 22 апреля пятеро мужчин совершили вооруженное нападение на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». Двое полицейских, получивших ранения, скончались, третий пострадавший силовик попал в больницу.

Следователи установили, что с места преступления фигуранты уголовного дела скрылись на автомобиле. Позднее транспортное средство нашли. Правоохранители назначили проведение необходимых экспертиз, расследование продолжается.

Ранее СК назвал имена подозреваемых в стрельбе по полицейским.