Блогера-застройщика Домогацкого заподозрили в финансировании ВСУ

Обманутые клиенты обвинили скандального блогера-застройщика Сергея Домогацкого в финансировании ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По словам потерпевших, блогер с 2022 года направлял полученные мошенническим способом деньги на нужды украинской армии через криптовалюту.

Адвокат обманутых граждан Александр Зорин рассказал, что Домогацкий собирал средства на строительство вилл на Бали, однако здания так и не возвели. Ущерб составил порядка 150 миллионов рублей.

По словам юриста, покупателей привлекали с помощью эффектной рекламы с такими звездами как актриса Лариса Гузеева, певица Лолита и журналист Ксения Собчак.

Сейчас блогер находится за границей, в России его объявили в федеральный розыск. Также на Домогацкого подали порядка 30 заявлений в индонезийскую полицию.

Ранее Генпрокуратуру попросили провести проверку в отношении Ксении Собчак, Гузеевой и Лолиты из-за их связи со скандальным блогером. Адвокат объяснил, что звезды представляли Домогацкого как своего близкого друга и участвовали в продвижении мошеннического проекта.