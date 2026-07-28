Блогера Светова будут судить заочно за нарушение закона об иноагентах

Уголовное дело блогера Михаила Светова* передали в московский суд для заочного рассмотрения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Блогера обвиняют в неисполнении обязанностей, которые закон предписывает иноагентам. По версии следствия, его уже штрафовали за нарушение порядка деятельности, но Светов*, уехав за границу, продолжил публиковать в соцсетях материалы без обязательной маркировки.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Светова* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в прокуратуре.

Ранее публициста Бориса Стомахина* оштрафовали на 50 тысяч рублей за непредоставление обязательных сведений, которые он обязан подавать в качестве иностранного агента.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.