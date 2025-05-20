Блогера Поднебесного освободили из петербургского СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге изменил меру пресечения обвиняемому в половой связи с несовершеннолетней блогеру Алексею Поднебесному с заключения под стражу на запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Куйбышевский районный суд запретил Поднебесному пользоваться интернетом, общаться с участниками по делу и СМИ, а также посещать массовые мероприятия. Его освободили в зале суда.

О задержании блогера стало известно еще в августе 2024 года, в декабре дело направили в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Следствие считает, что обвиняемый 2 августа совершил в отношении 15-летней развратные действия без применения насилия в торговом центре на Невском проспекте. На следующий день он вступил с потерпевшей в половую связь без применения насилия в квартире дома на Тележной улице.

Ранее стало известно, что американец заставлял 15-летнего сына участвовать в групповом сексе с тремя женщинами.