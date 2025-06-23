Блогера Коэна оштрафовали за насмешки над убитой им девушкой

Блогер Виктор Коэн, который отсидел 10 лет за убийство своей сожительницы, оштрафован на 60 тысяч рублей за выпуск мерча, связанного с преступлением. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

На одной из футболок была надпись «Мясорубка правосудия». Следствие считает, что Коэн использовал мясорубку для измельчения останков жертвы. На других вещах были принты с кадрами допроса и надписью It’s all about moon.

Суд расценил действия блогера как распространение информации, которая оскорбляет человеческое достоинство, и вынес постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

В 2011 году во Владивостоке произошло убийство Галины Колядзинской. Девушка исчезла, а ее сожитель Виктор Коэн сознался в преступлении. Позже он утверждал, что сделал это под принуждением полиции. Суд признал Коэна виновным, он провел в заключении почти десять лет.

Ранее в Московской области парень убил свою возлюбленную из ревности, а мать помогла ему спрятать тело. Девушка жила со своим парнем в квартире на Лесной улице в Дзержинском. Пара рассорилась, и молодой человек задушил свою девушку.