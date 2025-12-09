Актриса ГИТИСа Гирник создала образ девочки для поиска педофилов в Сети

Актриса Дарья Гирник сообщила в соцсетях о начале эксперимента по разоблачению педофилов. С помощью искусственного интеллекта она создала образ 14-летней девочки и зарегистрировала под этим профилем аккаунт на сайте знакомств.

По словам Гирник, уже через минуту после регистрации она получила более 100 сообщений. Актриса заявила, что каждый четвертый мужчина оказался педофилом. Она разделила их на «латентных» — тех, кто просматривает запрещенный контент с детьми, — и тех, кто открыто пишет несовершеннолетним.

Актриса планирует продолжать эксперимент, используя актерское мастерство для имитации детского голоса, чтобы «вывести их на чистую воду». Она также опубликовала скриншоты переписок, в которых взрослые мужчины задают интимные вопросы предполагаемой 14-летней девочке.

Гирник подчеркнула, что цель ее действий — привлечь внимание к проблеме домогательств к несовершеннолетним в интернете.

Ранее Ижевский суд приговорил к 18 годам тюрьмы 53-летнего россиянина, который в течение пяти лет насиловал своих падчериц.