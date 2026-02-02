Блогера Гасанова будут заочно судить за отмывание денег

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против блогера Гусейна Гасанова и передала материалы в Пресненский районный суд Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, Гасанов задолжал более 170 миллионов рублей налогов, а вместо этого скупал недвижимость в 1-м Красногвардейском проезде. Он находится в розыске, поэтому дело будут рассматривать заочно.

Телеграм-канал Mash прошлой весной сообщал, что блогер после возбуждения уголовного дела попытался избавиться от трехкомнатной квартиры в элитном жилом комплексе, которую раньше сдавал, чтобы ее не арестовали судебные приставы. Жилье площадью 124 квадратных метра оценивалось примерно в 100 миллионов рублей.