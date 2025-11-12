Блогер Портнягин прибыл в суд

На заседание московского суда приехал блогер и основатель бизнес-клуба Сlub 500 Дмитрий Портнягин, которого обвинили в отмывании денег. Прокурор запросил для него до пяти с половиной лет колонии.

Также у здания суда заметили бизнесмена Андрея Ковалева, приложившего много усилий для разоблачения Портнягина.

«Пора в стране навести порядок. Лет 6-7 я потратил на войну с этой сволочью, мы уже близки к финальной точке, надеюсь», — отметил предприниматель.

Следствие установило, что семья Портнягиных в 2018–2020 годах недоплатили налоговой 124 миллиона рублей. Жену блогера Екатерину также обвиняют в посредничестве при передачи взятки По неподтвержденным данным, долг Портнягина перед ФНС составляет почти 800 миллионов рублей.