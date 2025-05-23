С двух фирм мужа Блиновской начали принудительно взыскивать 2 млн рублей

Судебные приставы начали принудительное взыскание двух миллионов рублей с двух компаний Алексея Блиновского, они не платят налоги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, одно, принадлежащее мужу «королевы марафонов» ООО задолжало налоговой 1,695 миллиона рублей. Другая компания не выплатила 300 тысяч рублей. Обе фирмы провалили все сроки по выплатам налогов, поэтому ФНС начала принудительное взыскание долга через службу судебных приставов.

При этом реальное взыскание станет очень сложным процессом, так как на данный момент счета фирмы остаются арестованным по решению Савеловского суда.

Елена Блиновская также продолжает бороться с ФНС. Ее финансовый управляющий ранее направил в Арбитражный суд Москвы и Красноярска два иска к налоговой. Сторона «королевы марафонов» считает, что обе ее компании исключили из реестра юридических лиц незаконно.

Ранее Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве арестовал автомобили и недвижимость, оформленные на Блиновскую.