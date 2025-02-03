Блиновский попросил привлечь жену к делу о его банкротстве

Shatokhina Natalya/news.ru
Фото: Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский попросил суд привлечь жену Елену к участию в деле о его банкротстве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Арбитражный суд Ярославской области.

«Ходатайство Блиновского Алексея Владимировича о приостановлении производства по делу с привлечением к участию в деле в качестве лица, участвующего в деле, Блиновской Елены Олеговны», — говорится в определении инстанции.

Суд отложил судебное заседание по 25 февраля 09:00 для рассмотрения этого вопроса. До этого ы инстанции сообщили, что Блиновский подал ходатайство о приостановлении производства по делу о банкротстве в связи с участием в спецоперации.

В конце января Свердловский суд Москвы постановил продлить арест Блиновской, проходящей по делу о неуплате налогов. Блогер останется под стражей до 2 мая.

Во время одного из судебных заседаний «королева марафонов» полностью признала вину. Она выразила надежду, что ей хватит полученных от продажи недвижимости денег для погашения долга перед Федеральной налоговой службой.

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