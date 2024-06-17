Задержанному после 12 лет розыска экс-чиновнику Минсельхоза продлили арест до 15 сентября

Суд Липецка продлил арест экс-чиновнику Минсельхоза Донских до 15 сентября

Фото: РИА «Новости»

Советский суд Липецка продлил до 15 сентября арест бывшему главе департамента административной службы Минсельхоза Олегу Донских. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что первую меру пресечения сроком на один месяц суд вынес еще 17 мая. Рассмотрение нового ходатайства прошло 10 июня. В нем следователи запросили о продлении ареста до 15 сентября. Суд его удовлетворил. До этой даты Донских останется в липецком следственном изоляторе.

В розыск Олега Донских объявили в 2012 году по делу о хищении двух миллиардов рублей. Бывшего чиновника задержали в городском округе Истра Московской области, откуда доставили в Липецк. По версии следствия, Донских похитил средства АО «Росагролизинг» и Россельхозбанка.

Вместе со своими подельниками бывший чиновник выводил деньги через подконтрольные компании под видом строительства спиртового завода, элеватора и молочной фермы, а также невозвратных кредитов. Помощники Донских уже получили приговоры от девяти до 11,5 года лишения свободы.

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