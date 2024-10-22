Бизнесмен получил срок после гибели двух человек при пожаре в ТЦ в Лобне

Лобненский городской суд приговорил индивидуального предпринимателя к двум годам колонии-поселения по делу о гибели двух человек при пожаре в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Московской области.

Правоохранители расследовали уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц

Установлено, что 20 февраля 2023 года Юрий А., нарушил требования о пожарной безопасности. Это привело к возгоранию горючих материалов от электрического обогревателя в торговом центре в Лобне.

В результате пожара мужчину и женщину доставили в больницу, позже они скончались. Обвиняемый проведет в колонии-поселения два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее из-за пожара в гостинице в Лобне пострадали пять человек, двое из которых погибли. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребенка.