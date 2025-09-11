Бизнесмен получил четыре ипотеки на один и тот же дом в Подмосковье

Житель Подмосковья четыре раза передвигал дом для отчета по разным кредитам

Предприниматель многократно заявлял один и тот же дом, чтобы получить льготные кредиты. Для этого житель Московской области менял расположение жилища на участке, сообщил Telegram-канал Mash .

Мужчина оформил несколько ипотечных кредитов по льготным процентным ставкам для строительства собственного дома. Затем он нанимал специалистов, которые при помощи спецоборудования перемещали строение в разные части участка.

Транспортировка дома проходила успешно из-за того, что он имел свайную конструкцию. Самое дальнее из перемещений здания было на 70 метров.

После каждого такого маневра владелец фотографировал дом и отправлял отчеты в банк. Позже предприниматель продал его вместе с участком, а все средства вложил в бизнес.

Мошенники стали активно охотиться на россиян, оформивших ипотеку. Злоумышленники распространяют фейки о помощи с ипотекой под видом новостей и заманивают людей в свои Telegram-каналы.