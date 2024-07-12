Бизнесмен Моисеев признал вину по делу генерала Попова и сотрудничает со следствием

Бизнесмен Сергей Моисеев, который является фигурантом по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, признался в содеянном и начал сотрудничать со следователями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вину Моисеев признал, он активно сотрудничает со следствием», — заявил источник.

Также бизнесмен погасил часть вмененного ему ущерба. На этом фоне СК РФ призвал отпустить его под домашний арест.

Ивана Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следователей, он вместе с подельниками украл более 1700 тонн металлопроката, закупленных властями Запорожской области для строительства оборонительных построек на линии фронта. Своей вины он не признал.

Еще одним подозреваемым мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков, но дело против него закрыли из-за смерти в 2023 году.