Битцевский маньяк снова рвется поближе к Москве: какую жалобу он послал из ИК на этот раз

Битцевский маньяк обжаловал отказ переводить его в ИК поближе к Москве

Битцевский маньяк Александр Пичушкин обжаловал перевод из колонии «Полярная сова» в поселке Харп в тюрьму, расположенную ближе к Москве. Об этом ТАСС заявили в Замоскворецком суде.

Пичушкин отбывает пожизненное наказание за 48 убийств и три покушения.

«В суд поступила апелляционная жалоба Пичушкина на решение суда об отказе в исковых требованиях к ФСИН о переводе к месту отбывания наказания поближе к месту его жительства до заключения под стражу, то есть к Москве», — отметили в суде.

Серийный убийца находится в колонии с 2008 года. Прозвище битцевский маньяк он получил, потому что нападал на жертв на территории одноименного парка.

Чаще всего Пичушкин убивал людей ударом тупого предмета по голове. Всего он планировал совершить 64 убийства — по количеству клеток на шахматной доске.

Ранее стало известно о новом преступлении краснокамского маньяка Станислава Белорусцева, отбывающего срок в «Черном дельфине». Он признался, что 21 год назад убил двух подростков.