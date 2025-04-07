Битцевский маньяк попросил дать ему шахматную доску на следственный эксперимент
Битцевский маньяк Александр Пичушкин потребовал от оперативников принести ему шахматную доску на следственный эксперимент. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Возвращаясь после очередного убийства домой, Пичушкин оставлял на шахматной доске новую фишку. Шахматная доска ему понадобилась, чтобы расставить отметки и вспомнить каждое нападение в деталях.
Пичушкин ранее признался еще в 11 убийствах. Всего на его счету в данный момент 60 расправ над невинными людьми, к которым маньяк втирался в доверие, а потом лишал жизни. Преступник заявил, что для выполнения собственного плана ему не хватает еще четырех жертв.
Пичушкин с 2008 года отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Суд признал Пичушкина виновным в трех покушениях и 48 убийствах.