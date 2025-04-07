Битцевский маньяк попросил дать ему шахматную доску на следственный эксперимент

Битцевский маньяк Александр Пичушкин потребовал от оперативников принести ему шахматную доску на следственный эксперимент. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Возвращаясь после очередного убийства домой, Пичушкин оставлял на шахматной доске новую фишку. Шахматная доска ему понадобилась, чтобы расставить отметки и вспомнить каждое нападение в деталях.

Пичушкин ранее признался еще в 11 убийствах. Всего на его счету в данный момент 60 расправ над невинными людьми, к которым маньяк втирался в доверие, а потом лишал жизни. Преступник заявил, что для выполнения собственного плана ему не хватает еще четырех жертв.

Пичушкин с 2008 года отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Суд признал Пичушкина виновным в трех покушениях и 48 убийствах.