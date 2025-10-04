В Якутии зарезали вдову и сына. Почему в преступлении заподозрили родственницу убитой
СК: в Якутске зарезали женщину и ребенка в их квартире
Вдову и сына известного якутского политика Саввы Михайлова убили прямо в их квартире. По версии следствия, кровавое преступление могла совершить несовершеннолетняя девушка, а в прессе уже появились слухи о второй подозреваемой. Что произошло на самом деле — разбирался 360.ru.
Что известно о семье
Глава семейства умер несколько лет назад от полученного на СВО ранения. Он был общественником и зампредом якутского Госкомитета по занятости населения. По данным канала «SD Новости Якутии», мужчину знали как любящего и заботливого отца, у которого были очень теплые отношения с дочкой. Михайлов скончался в госпитале в 2023 году.
«Слова, которые я ему сказала, пока он был еще в сознании, что где бы он ни оказался и где бы ни находился, я всегда буду рядом, найду его, приеду к нему. А он сказал: „Береги детей, главное — береги моих детей“», — так убитая вспоминала последний разговор с мужем.
В ее соцсетях осталось множество фотографий и жизнеутверждающих видеороликов. Женщина работала военным психологом, участвовала в различных патриотических акциях, играла на якутской скрипке и танцевала, практиковала йогу и медитации. В последней публикации в сентябре она рассказала, что будет вести рубрику «Советы военного психолога» в волонтерском проекте.
Знакомая погибшего Михайлова Вероника рассказала 360.ru, что его семья была очень хорошей.
Савва Михайлов был очень хорошим человеком. Жену боготворял. Что подвигло на такой поступок их дочку, понять не могу. Но пишут, что дочка состояла на учете в якутском психдиспансере.
Вероника
Собеседница 360.ru подтвердила, что убитая женщина помогала людям в психологическом центре.
«Она была психологом. После смерти Саввы она работала в какой-то общественной организации», — добавила собеседница.
Как произошло убийство
По данным Telegram-канала Baza, тела 40-летней жены общественника и 11-летнего сына нашли в квартире дома в 202-м микрорайоне Якутска. С места убийства в качестве орудия преступления изъяли молоток и нож.
Следователи допрашивают 16-летнюю дочь погибшей и устанавливают обстоятельства случившегося
В пресс-службе Следственного комитета подтвердили факт убийства, но подробности случившегося пока не раскрыли.
«Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи», — отметили в ведомстве.
СК возбудил уголовное дело по статье о двойном убийстве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.
По информации SakhaDay, в семье произошла ссора. Официально эти данные не подтверждались.
Telegram-канал Novosti_yakutska сообщил, что в уголовном деле фигурирует вторая 16-летняя подозреваемая. Его источник уточнил, что оба подростка были агрессивными и считали себя изгоями.
«Предварительно сговорившись, девушки распределили роли — кто будет бить ножом, кто молотком. В ходе менялись орудиями преступления. Сын Валерии пришел позже. Замыслов на его убийство у подруг не было. Но пока он поднимался по лестнице, сговорились убить его тоже. Вторая держала, сестра убивала», — отметил канал.
По его данным, обе задержанные признались в убийстве, но после встречи с родителями и адвокатами вторая подозреваемая пошла на попятную.