В Якутии зарезали вдову и сына. Почему в преступлении заподозрили родственницу убитой

Вдову и сына известного якутского политика Саввы Михайлова убили прямо в их квартире. По версии следствия, кровавое преступление могла совершить несовершеннолетняя девушка, а в прессе уже появились слухи о второй подозреваемой. Что произошло на самом деле — разбирался 360.ru.

Что известно о семье

Глава семейства умер несколько лет назад от полученного на СВО ранения. Он был общественником и зампредом якутского Госкомитета по занятости населения. По данным канала «SD Новости Якутии», мужчину знали как любящего и заботливого отца, у которого были очень теплые отношения с дочкой. Михайлов скончался в госпитале в 2023 году.

«Слова, которые я ему сказала, пока он был еще в сознании, что где бы он ни оказался и где бы ни находился, я всегда буду рядом, найду его, приеду к нему. А он сказал: „Береги детей, главное — береги моих детей“», — так убитая вспоминала последний разговор с мужем.

В ее соцсетях осталось множество фотографий и жизнеутверждающих видеороликов. Женщина работала военным психологом, участвовала в различных патриотических акциях, играла на якутской скрипке и танцевала, практиковала йогу и медитации. В последней публикации в сентябре она рассказала, что будет вести рубрику «Советы военного психолога» в волонтерском проекте.

Знакомая погибшего Михайлова Вероника рассказала 360.ru, что его семья была очень хорошей.