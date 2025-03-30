«Бибиревского стрелка» отправили на 4,5 года в колонию общего режима

Приговор в четыре года и шесть месяцев колонии общего режима получил москвич Александр Шихов, которому дали прозвище «стрелок из Бибирева» за стрельбу из пневматического ружья по прохожим и электробусу в июне прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что за пневматику пьяный Шихов схватился в своей квартире на Костромской улице из-за доносящихся с улицы звуков.

Разозлившийся мужчина шесть раз выстрелил из оружия, ранив двух прохожих и разбив стекло в электробусе.

Пострадавшие отделались легкими травмами, а на ремонт общественного транспорта власти

города потратили более 26 тысяч рублей.

Шихова задержали и завели против него дело о хулиганстве. В ходе допроса мужчина заявил, что во всем виноваты птицы, которые щебетали у него под окном. Он пояснил, что после распития алкоголя планировал лечь спать, но ему помешали пернатые. В результате мужчина решил их спугнуть выстрелами из пневматической винтовки, но попал по людям и транспорту.