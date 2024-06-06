Ранивший прохожих из пневматики москвич свалил всю вину на птиц

Арестованный за ранение двух прохожих житель московского района Бибирево объяснил свое поведение тем, что ему помешали спать щебечущие под окном птицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина признался, что в тот день сильно выпил и пытался уснуть. Но из-за пения птиц за окном не смог этого сделать. Он сильно разозлился, схватил пневматическую винтовку и выстрелил не менее 10 раз.

Убил ли он хоть одну птицу неизвестно, но выпущенные пули ранили двух прохожих и разбили стекло на остановке.

В ходе допроса мужчина добавил, что пневматическую винтовку ему подарил друг. Оружие лежало без дела пять месяцев. Пули он купил за два дня до алкогольных возлияний.

Стрелка задержали сотрудники полиции, которые завели против него уголовное дело о хулиганстве. Суд отправил обвиняемого в следственный изолятор, где он останется до конца месяца.