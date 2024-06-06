Бибиревского стрелка арестовали на два месяца

В Москве суд арестовал обвиняемого в стрельбе по прохожим на Костромской улице

Суд постановил арестовать мужчину, обвиняемого в стрельбе из пневматического оружия из окна своей квартиры на Костромской улице в Бибирево. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Свою вину обвиняемый признал.

«С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд заключил его под стражу до 4 августа», — отметили в ведомстве.

Житель Москвы открыл огонь по прохожим из пневматической винтовки из окон своей квартиры вечером 4 июня. В результате пострадали девушка и молодой парень. Помимо этого, повреждения получил пассажирский автобус.

По данным прокуратуры, подозреваемого задержали в его квартире. Там же полицейские обнаружили и изъяли пневматическую винтовку.