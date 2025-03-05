Бибиревский стрелок получил 4,5 года тюрьмы

Бутырский районный суд признал Александра Шихова виновным в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Бибиревского стрелка приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения в исправительной колонии общего режима
«Судом частично удовлетворен гражданский иск», — отметили в пресс-службе.
Следствие установило, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения стрелял в прохожих из окна квартиры. В результате пострадали два человека: девушка получила ранение в руку, а молодой парень — в голову. Преступник также открыл огонь из пневматической винтовки по автобусу.
Полиция по горячим следам задержала злоумышленника прямо в его квартире в доме на Костромской улице. Против 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
На актера «Вампиров средней полосы» завели дело об уклонении от армии
Захарову удивили слова Макрона на фоне отправки французского посла в Россию
Расчлененные останки девяти студентов нашли в автомобиле в Мексике
Украинские участники «Евровидения-2025» не вернулись на родину, уехав на отбор
Скидку в 50% ввели на детские билеты в поезда по России
«Забери свои слова обратно». Французы пришли в панику после ядерного шантажа Макрона
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте