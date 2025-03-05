Бибиревский стрелок получил 4,5 года тюрьмы

Бутырский районный суд признал Александра Шихова виновным в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Бибиревского стрелка приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения в исправительной колонии общего режима

«Судом частично удовлетворен гражданский иск», — отметили в пресс-службе.

Следствие установило, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения стрелял в прохожих из окна квартиры. В результате пострадали два человека: девушка получила ранение в руку, а молодой парень — в голову. Преступник также открыл огонь из пневматической винтовки по автобусу.

Полиция по горячим следам задержала злоумышленника прямо в его квартире в доме на Костромской улице. Против 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».