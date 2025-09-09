«Бес попутал»: подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге дал первые показания

RT: подозреваемый в убийстве школьницы в Санкт-Петербурге пришел в себя

Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Санкт-Петербурге пришел в себя, но пока находится в реанимации и отказывается идти на контакт со следствием. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на источник.

Он объяснил преступление тем, что его «бес попутал».

Тело девушки нашли в апарт-отеле вечером 7 сентября. Перед этим она сказала матери, что поедет к подруге.

Следователи выяснили, что за два года до этого погибшая познакомилась в интернете с молодым человеком, у них были отношения на расстоянии, но позже они расстались.

Молодой человек и стал главным подозреваемым. На теле школьницы насчитали 35 ножевых ранений. После этого студент попытался покончить с собой, но прибывшие врачи скорой помощи спасли ему жизнь.