Bentley, Mercedes и коттедж. У арестованного Храновского изъяли имущество на полмиллиарда

У бывшего главы департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игоря Храновского, арестованного за коррупцию, изъяли имущество на 500 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В доход государства суд обратил земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров в престижном поселке Горки-2 в Подмосковье, расположенный там же коттедж площадью больше 674 квадратных метров.

Также у Храновского изъяли три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве и семь элитных автомобилей, в числе которых — два Bentley и пять Mercedes. Забрали у чиновника и наличные, обнаруженные во время обыска. Дома у арестованного хранились 3,7 миллиона рублей, 433 тысячи долларов (около 47,5 миллиона рублей по нынешнему курсу — прим. ред.) и больше 53 тысяч евро (порядка шести миллионов рублей).

Храновского вместе с бывшим депутатом Владимиром Кайшевым задержали в марте 2024 года по делу о коррупции. По версии следствия, подозреваемые незаконно отозвали у одной из компаний лицензию на добычу минеральной воды с целью дальнейшего рейдерского захвата. Также им вменили похищение природного газа.