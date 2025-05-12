Белоруссия передала России участника банды «Ифы-Козлова» из Воркуты

Белоруссия по запросу России экстрадировала участника действовавшей в Воркуте банды «Ифы-Козлова». Об этом заявил замначальника управления генпрокуратуры республики Максим Чуприс, сообщила пресс-служба ведомства.

Участника ОПГ задержали в Белоруссии в январе. По поручению прокуратуры его передали МВД России для привлечения к уголовной ответственности. Мужчину обвиняют в убийстве, бандитизме, захвате заложника и участии в преступной организации.

«Криминальное сообщество было создано в 1995 году в городе Воркуте республики Коми и существовало до марта 2012 года, когда его деятельность была пресечена», — отметил Чуприс.

По его словам, участник банды находился в розыске с 2012 года.

Ранее Московский городской суд признал виновным главаря Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева в убийстве адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Бандита приговорили к 25 годам лишения свободы. Первые 12 лет он проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима.