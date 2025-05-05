Главу фирмы арестовали из-за хищений по контракту с Минобороны
СК: в Хабаровском крае арестовали гендиректора фирмы «Креатив» Дмитриева
В Хабаровском крае арестовали генерального директора компании «Креатив» Ивана Дмитриева. Об этом сообщило РИА «Новости».
По предварительным данным, организация похитила 650 миллионов рублей на контрактах с Минобороны России.
Против Дмитриева завели уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Следствие считает, что «Креатив» в 2019 году заключила контракты с государственным заказчиком на производство строительных работ в регионе на общую сумму свыше 900 миллионов рублей. Контролировать исполнение контрактов должен был именно Дмитриев.
Однако компания строительные работы в полном объеме не выполнила, получив аванс в размере 650 миллионов рублей. Дмитриев в результате распорядился денежными средствами по своему усмотрению, на его имущество наложили арест в размере 20 миллионов рублей.
Ранее Минобороны отказали в многомиллионном иске к заводу «Электроприбор».