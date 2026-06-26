Бастрыкину представят доклад по делу о смерти девушки в Крыму

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти девушки в крымской больнице. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил ТАСС .

Заявители считают, что пациентка скончалась из-за оказания ненадлежащей медицинской помощи. В связи с обращением Бастрыкин затребовал доклад у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

В феврале 2026 года девушку поместили в инфекционное отделение. Пациентка находилась в тяжелом состоянии, но ее не перевели в реанимацию. В результате она умерла на следующий день.

Ранее на контроль Центрального аппарата СК поставили уголовное дело о нападении с ножом в торговом центре Краснодара. Мужчина ранил нескольких посетителей, одна женщина умерла. Также нападавший бросил пиротехнику в помещение с детским развлекательным центром.

Представить доклад о ходе расследования поручили руководителю краевого следственного управления Андрей Маслов.