Бастрыкину доложат о таксисте, пытавшемся похитить девушку в Электростали

Центральный аппарат СК взял на контроль расследование дела о таксисте, который пытался похитить жительницу Электростали и сбил ее молодого человека, который этому воспрепятствовал. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя подмосковного главка Ярослава Яковлева.

Ранее Readovka сообщала, что конфликт произошел еще в прошлом году. Девушка вызвала такси. Приехавший за ней водитель с первых минут начал задавать ей непристойные вопросы. Испугавшись, пассажирка направила геолокацию и номер машины подруге. Тогда таксист намеренно проехал мимо нужного поворота и повез ее в неизвестном направлении.

После этого девушка позвонила своему возлюбленному и попросила о помощи. Тот выскочил навстречу, но таксист, не останавливаясь, сбил его и протащил четыре километра на капоте. Только по счастливой случайности молодой человек остался жив. Остановился водитель только после того, как встретил знакомых. Сейчас он в СИЗО.

Ранее в Санкт-Петербурге другой таксист отобрал у пассажира-инвалида телефон в качестве оплаты проезда.