Бастрыкину доложат о расследовании дела о нападении на журналиста 360.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на журналиста 360.ru Александра Молочко в поселке Узкое в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Информационного центра ведомства.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Съемочную группу 360.ru пригласили в Узкое местные жители, которые обратились за помощью из-за готовящегося там сноса дома 1920 года постройки. Вместо него застройщики решили возвести гостиницу. Жители поселка выступили против уничтожения здания и обратились в прокуратуру.
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