Бастрыкину доложат о проверке по факту бездействия полиции в Тверской области | 360°

Криминал 05 мая 2024, 21:26 Бастрыкину доложат о проверке по факту бездействия полиции в Тверской области СК: Бастрыкин поручил проверить бездействие полиции после избиения мужчины РИА «Новости»

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по возможному бездействию полицейских в Тверской области, которые не возбудили уголовное дело после избиения злоумышленниками супружеской пары. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Глава СК России поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможного бездействия сотрудников правоохранительных органов в Тверской области», — уточнила пресс-служба.

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Информацию об избиении мужчины и его супруги озвучили на одном из федеральных телеканалов.

В сюжете рассказали, что супружеская пара вместе с ребенком во время поездки на машине по проселочной дороге подверглась преследованию двоих мужчин на внедорожнике. Последние угрожали им расправой. Глава семьи решил избежать конфликта и направился в сторону своего дома. Злоумышленники их нагнали, супругов избили.

Пострадавшие обратились в полицию, где в течение месяца затягивали вопрос с возбуждением дела, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы. В нем говорилось, что мужчина получил перелом обеих лодыжек левой голени по своей вине.

В СК уточнили, что по факту халатных действий полицейских уже организовали процессуальную проверку.

Ранее стало известно, что главе СК доложат о проверке по делу о насилии над девочкой в Подмосковье.