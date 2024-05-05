Бастрыкину доложат о проверке по факту бездействия полиции в Тверской области | 360°

05 мая 2024, 21:26
Бастрыкину доложат о проверке по факту бездействия полиции в Тверской области
СК: Бастрыкин поручил проверить бездействие полиции после избиения мужчины
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по возможному бездействию полицейских в Тверской области, которые не возбудили уголовное дело после избиения злоумышленниками супружеской пары. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
«Глава СК России поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможного бездействия сотрудников правоохранительных органов в Тверской области», — уточнила пресс-служба.
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Информацию об избиении мужчины и его супруги озвучили на одном из федеральных телеканалов.
В сюжете рассказали, что супружеская пара вместе с ребенком во время поездки на машине по проселочной дороге подверглась преследованию двоих мужчин на внедорожнике. Последние угрожали им расправой. Глава семьи решил избежать конфликта и направился в сторону своего дома. Злоумышленники их нагнали, супругов избили.
Пострадавшие обратились в полицию, где в течение месяца затягивали вопрос с возбуждением дела, ссылаясь на заключение судебно-медицинской экспертизы. В нем говорилось, что мужчина получил перелом обеих лодыжек левой голени по своей вине.
В СК уточнили, что по факту халатных действий полицейских уже организовали процессуальную проверку.
Ранее стало известно, что главе СК доложат о проверке по делу о насилии над девочкой в Подмосковье.
Полиция
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Следственный комитет России
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