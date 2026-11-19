В Архангельской области врач по ошибке констатировал смерть пациентки, а потом убил ее, чтобы скрыть произошедшее. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании, сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается, что в городе Северодвинске врач после ошибочной констатации смерти пациентки с целью сокрытия произошедшего ввел женщине препарат, повлекший ее смерть», — уточнили в СК.

Следователи расследуют уголовное дело по статье об убийстве.

Врач-реаниматолог Северодвинской городской больницы ошибочно признал пенсионерку мертвой и направил ее тело в морг. Там заметили у нее признаки жизни и сообщили об этом в реанимацию. Медик вместо оказания ей экстренной помощи ввел препарат, ставший для нее летальным, уточнила пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о домогательствах преподавателя одного из колледжей Омской области к студенткам.