Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о попытке изнасилования жительницы Домодедова. Пресс-служба СК напомнила, что информация о преследовании девушки мигрантом уже распространилась в Сети.
Следователи возбудили дело о покушении на изнасилование. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного главка СК Ярославу Яковлеву доложить ему о ходе расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СК.
Приезжий долго оказывал знаки внимания жительнице Домодедова, и в какой-то момент решился на преступление. Днем 30 сентября он ворвался домой к девушке и попытался ее изнасиловать. Пострадавшей удалось убежать и позвать на помощь.
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Бастрыкин попросил доклад по делу о нападении мигранта на девушку в Домодедове
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