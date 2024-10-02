Бастрыкин попросил доклад по делу о нападении мигранта на девушку в Домодедове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о попытке изнасилования жительницы Домодедова. Пресс-служба СК напомнила, что информация о преследовании девушки мигрантом уже распространилась в Сети.

Следователи возбудили дело о покушении на изнасилование. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного главка СК Ярославу Яковлеву доложить ему о ходе расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СК.

Приезжий долго оказывал знаки внимания жительнице Домодедова, и в какой-то момент решился на преступление. Днем 30 сентября он ворвался домой к девушке и попытался ее изнасиловать. Пострадавшей удалось убежать и позвать на помощь.