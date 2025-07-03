Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в селе Подлесном под Саратовом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК по Саратовской области Дмитрия Костина доклад о ситуации в селе Подлесном, где цыган насмерть сбил 15-летнего подростка. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Кроме того, процессуальная проверка пройдет в самом следственном управлении.

По предварительным данным, 1 июля мужчина на автомобиле Lada Vesta врезался в мопед, на котором ехал подросток. Последний от полученных травм скончался на месте. За рулем легковушки, по словам местных жителей, находился представитель живущего в селе табора.

Сельчане рассказали, что цыгане живут у них около пяти лет и ведут себя как хозяева, запугивая местных жителей, а заявления в полицию не уходят дальше участкового.

Следователи установили, что в прошлом году в Подлесном произошло похожее ДТП, но тогда пострадавшая девочка сумела выжить. Виновники аварии избежали ответственности.

Месяц назад Коркинский городской суд Челябинской области приговорил к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы 17-летнего представителя цыганской общины за убийство таксистки, после которого в городе начались погромы.