Бастрыкин заинтересовался массовой дракой подростков в Саратовской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту массовой драки подростков в Красноармейске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети распространились кадры массовой драки школьников. В публикациях отмечалось, что некоторые участники потасовки якобы входят в некую группировку.

Следователи начали проводить проверку по статье о хулиганстве. Отчет о результатах Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Саратовской области Дмитрий Костин.

По данным региональной прокуратуры, подростки поссорились с прохожими 9 мая в «Козьем парке», после чего конфликт перерос в драку.

«В настоящее время устанавливаются участники события, а также иные обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Ведомство проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также оценит исполнение законодательства о профилактике правонарушении несовершеннолетних.

Ранее группа подростков избила сверстника в сочинской школе и выложила видеозапись с нападением в Сеть. Правоохранители начали проводить проверку.