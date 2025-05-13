Бастрыкин заинтересовался массовой дракой подростков в Саратовской области
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту массовой драки подростков в Красноармейске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Сети распространились кадры массовой драки школьников. В публикациях отмечалось, что некоторые участники потасовки якобы входят в некую группировку.
Следователи начали проводить проверку по статье о хулиганстве. Отчет о результатах Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Саратовской области Дмитрий Костин.
По данным региональной прокуратуры, подростки поссорились с прохожими 9 мая в «Козьем парке», после чего конфликт перерос в драку.
«В настоящее время устанавливаются участники события, а также иные обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.
Ведомство проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также оценит исполнение законодательства о профилактике правонарушении несовершеннолетних.
Ранее группа подростков избила сверстника в сочинской школе и выложила видеозапись с нападением в Сеть. Правоохранители начали проводить проверку.