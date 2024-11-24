Бастрыкин заинтересовался избиением сына погибшего бойца СВО в Татарстане

Бастрыкин запросил доклад об избиении в Татарстане сына погибшего участника СВО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об избиении в школе в Зелендольске сына погибшего на СВО военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Татарстану Липскому Валерию доложить о ходе расследования уголовного дела», — отметили в СК.

В пресс-службе уточнили, что группа школьников в Зеленодольске сначала оскорбляла сына погибшего участника СВО, а потом избила его. Руководство учебного заведения этот факт проигнорировало, в адрес матери пострадавшего несовершеннолетнего начали поступать угрозы. СК завел уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее таксист в Московской области выбросил раненого участника СВО из машины, оставив его лежать на земле.