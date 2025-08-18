Бастрыкин заинтересовался гибелью ребенка из-за падения скульптуры в Саратове

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели ребенка из-за падения скульптуры в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Саратовские следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизнь и здоровья, повлекших по неосторожности гибель человека.
«Предварительно установлено, что 17 августа 2025 года в парке отдыха города Саратова на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался на месте», — напомнили в СК.
О произошедшем сообщили накануне в местной администрации. На девочку рухнула скульптура «Кот ученый». Фигуру персонажа установили во время аренды парка.
