Банды приезжих затерроризировали петербуржцев. СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» против появившихся в Петербурге молодежных банд, состоящих из приезжих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Сети появился ролик с избиением молодого человека группой мигрантов. В пресс-службе отметили, что в городе появились банды, терроризирующие местное население. Доклад о расследовании уголовного дела главе СК Бастрыкину представит исполняющий обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олег Бобков.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело против банды подростков, придерживающейся преступной идеологии и избивавшей сверстников. Нападения группа снимала на видео и выкладывала в Сеть. По факту избиений СК проводит процессуальную проверку, доклад о расследовании и обстоятельствах дела Бастрыкину доложит Бобков.