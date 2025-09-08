Бастрыкин взял на контроль расследование дела зигующих подростков

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного против ударивших мужчину ножом подростков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Владимирской области А. А. Кулакову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

СК по региону завел уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В ведомстве отметили, что в социальных сетях появились видеоролики нападения подростков в городе Александрове. Перед ударом ножом они продемонстрировали жертве жест, напоминающий нацистское приветствие.

